Динамо объявило о возвращении нападающего из аренды

Назарий Русин досрочно вернулся в киевский клуб из "Зари"

Киевское "Динамо" досрочно вернуло нападающего Назария Русина из аренды в "Заре".

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеДнепр-1 усилил состав опытным украинцем

Изначально аренда Русина была рассчитана до конца сезона, однако "Динамо" решило воспользоваться опцией досрочного возвращения футболиста в связи с тем, что нападающий Артем Беседин подозревается в употреблении допинга.

Таким образом, Русин будет готовиться ко второй половине сезона в составе "Динамо".

В текущем сезоне на счету Русина 7 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за "Зарю".

Также "Динамо" сообщило, что защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев, которые выступают за "Зарю", вернутся из аренды летом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перуанский клуб хочет арендовать легионера "Динамо".