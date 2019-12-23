Динамо объявило о возвращении нападающего из аренды
Киевское "Динамо" досрочно вернуло нападающего Назария Русина из аренды в "Заре".
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
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Изначально аренда Русина была рассчитана до конца сезона, однако "Динамо" решило воспользоваться опцией досрочного возвращения футболиста в связи с тем, что нападающий Артем Беседин подозревается в употреблении допинга.
Таким образом, Русин будет готовиться ко второй половине сезона в составе "Динамо".
В текущем сезоне на счету Русина 7 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за "Зарю".
Также "Динамо" сообщило, что защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев, которые выступают за "Зарю", вернутся из аренды летом.
УНИАН ранее также сообщал о том, что перуанский клуб хочет арендовать легионера "Динамо".