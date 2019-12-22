Динамо сделало предложение по полузащитнику Зари - СМИ
20:05, 22 декабря 2019Футбол
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Киевляне намерены усилиться Дмитрием Иванисеней.
Иванисеня быстро стал лидером Зари / фото: ФК Заря
Киевское "Динамо" сделало предложение луганской "Заре" по полузащитнику Дмитрию Иванисене.
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Об этом сообщает zarya.lg.ua.
По информации источника, киевляне предложили за полузащитника сборной Украины 1 миллион евро. Кроме того, вице-чемпион Украины готов отказаться от прав на Александра Тымчика, который выступает в составе "Зари" на правах аренды.
Напомним, Иванисеня перешел в "Зарю" в летнее межсезонье и закрепился в основном составе клуба. В ноябре полузащитник дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0).
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" попытается продать пятерых легионеров.
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