Лидер - Барселона: опубликованы доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов
УЕФА обнародовал суммы, которые получат клубы по итогам выступления в Лиге чемпионов в сезоне 2018-2019.
Всего УЕФА распределил между клубами 1,976 миллиарда евро.
Больше всех по итогам прошлого сезона в Лиге чемпионов заработала "Барселона" - 117,7 миллиона евро.
В тройку также вошли победитель ЛЧ "Ливерпуль" (111,09 миллиона) и финалист турнира "Тоттенхэм" (101,6 миллиона).
Донецкий "Шахтер" за участие в турнире заработал 46,6 миллиона евро, а "Динамо", которое не прошло квалификацию - 5,049 миллиона.
Топ-10 клубов ЛЧ по выплатам за сезон
1. "Барселона" - 117,7 миллиона евро
2. "Ливерпуль" - 111,09
3. "Тоттенхэм" - 101,6
4. "Ювентус" - 95,5
5. "Манчестер Юнайтед" - 93,4
6. "Манчестер Сити" - 93,2
7. ПСЖ - 85,8
8. "Атлетико" - 85,6
9. "Реал" - 85,3
10. "Бавария" - 82,8
С тем, как были распределены выплаты, можно ознакомиться в документе на официальном сайте УЕФА.
УНИАН ранее сообщал о том, сколько "Шахтер" заработал в ЛЧ в сезоне 2019-2020.