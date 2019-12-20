Лидер - Барселона: опубликованы доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в главном клубном турнире Европы заработал больше 46 миллионов евро.

УЕФА обнародовал суммы, которые получат клубы по итогам выступления в Лиге чемпионов в сезоне 2018-2019.

Всего УЕФА распределил между клубами 1,976 миллиарда евро.

Больше всех по итогам прошлого сезона в Лиге чемпионов заработала "Барселона" - 117,7 миллиона евро.

В тройку также вошли победитель ЛЧ "Ливерпуль" (111,09 миллиона) и финалист турнира "Тоттенхэм" (101,6 миллиона).

Донецкий "Шахтер" за участие в турнире заработал 46,6 миллиона евро, а "Динамо", которое не прошло квалификацию - 5,049 миллиона.

Топ-10 клубов ЛЧ по выплатам за сезон

1. "Барселона" - 117,7 миллиона евро

2. "Ливерпуль" - 111,09

3. "Тоттенхэм" - 101,6

4. "Ювентус" - 95,5

5. "Манчестер Юнайтед" - 93,4

6. "Манчестер Сити" - 93,2

7. ПСЖ - 85,8

8. "Атлетико" - 85,6

9. "Реал" - 85,3

10. "Бавария" - 82,8

С тем, как были распределены выплаты, можно ознакомиться в документе на официальном сайте УЕФА.

УНИАН ранее сообщал о том, сколько "Шахтер" заработал в ЛЧ в сезоне 2019-2020.