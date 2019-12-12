Стало известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов

"Горняки" не прошли в 1/8 финала, но заработали солидные призовые.

Стала известна сумма, которую донецкий "Шахтер" заработал по итогам своего выступления на групповом этапе Лиги чемпионов 2019-2020.

Как сообщает Sport Arena, общая сумма, которую получит "Шахтер", составляет 43,9 миллиона евро.

Донецкий клуб получит 15,25 миллиона за участие на групповом этапе ЛЧ, а также бонус в размере 23,27 миллиона евро - за предыдущие выступления в еврокубках.

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Согласно новой формуле бонусов за участие в еврокубках 32 участника ЛЧ получают свою долю в зависимости от места в клубном европейском рейтинге. Одна "доля" составляет 1,108 миллиона евро. "Шахтер" в рейтинге клубов-участников расположился на двенадцатом месте, благодаря чему получил 21 "долю" (23,27 миллиона).

За свои результаты в ЛЧ "горняки" заработали 5,4 миллиона евро - одна победа (2,7 миллиона) и 3 ничьи (2,7 миллиона).

Стоит отметить, что выход в плей-офф турнира мог принести "горнякам" еще 9,5 миллионов.

Напомним, в шестом туре ЛЧ "Шахтер" со счетом 0:3 проиграл "Аталанте" и финишировал на третьем месте в своей группе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" не попадет в посев при жеребьевке плей-офф Лиги Европы.