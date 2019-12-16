Нападающий Шахтера стал лучшим игроком 18-го тура УПЛ (фото)

Жуниор Мораес стал героем матча с "Зарей".

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес признан лучшим игроком 18-го тура украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В минувшем туре "горняки" встречались в Запорожье с луганской "Зарей" и сумели одержать победу со счетом 2:1. Первый гол донецкого клуба на свой счет записал именно Мораес.

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

По итогам голосования бразилец с украинским паспортом обошел двух игроков "Динамо" - голкипера Георгия Бущана и полузащитника Виктора Цыганкова, а также Богдана Леднева из "Зари".

Лучшим тренером тура стал наставник "Львова" Егише Меликян.

УНИАН ранее сообщал о том, что Мораес подписал новый контракт с "Шахтером".