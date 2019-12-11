Лига чемпионов: результаты матчей 10 декабря, итоговое положение команд

"Барселона" обыграла "Интер", "Валенсия" оставила за бортом ЛЧ "Аякс", а "Ливерпуль" и "Наполи" одержали сухие победы.

10 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.

"Барселона" резервным составом не пустила в плей-офф "Интер", "Лион" вырвал путевку в 1/8 финала в концовке матча, а "Валенсия" минимально обыграла на выезде "Аякс" и обошла амстердамцев в таблице. "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков.

Состав участников 1/8 финала дополнили "Ливерпуль", "Наполи", "Боруссия", "Лион", "Челси" и "Валенсия".

Результаты матчей

Группа E

"Зальцбург" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Кейта, 57, Салах, 58

"Наполи" - "Генк" - 4:0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (с пенальти), Мертенс, 75 (с пенальти)

Итоговое положение команд: "Ливерпуль" - 13 очков, "Наполи" - 12, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1

Группа F

"Боруссия" Д - "Славия" - 2:1

Голы: Санчо, 10, Брандт, 61 - Соучек, 43

"Интер" - "Барселона" - 1:2

Голы: Лукаку, 44 - Перес, 23, Фати, 86

Итоговое положение команд: "Барселона" - 14 очков, "Боруссия" - 10, "Интер" - 7, "Славия" - 2

Группа G

"Бенфика" - "Зенит" - 3:0

Голы: Серви, 47, Пицци, 58 (с пенальти), Азмун, 79 (автогол)

"Лион" - "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: Ауар, 50, Депай, 82 - Форсберг, 9 (с пенальти), Вернер, 33 (с пенальти)

Итоговое положение команд: "РБ Лейпциг" - 11 очков, "Лион" - 8, "Бенфика" - 7, "Зенит" - 7

Группа H

"Челси" - "Лилль" - 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 - Реми, 78

"Аякс" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Родриго, 24

Итоговое положение команд: "Валенсия" - 11 очков, "Челси" - 11, "Аякс" - 10, "Лилль" - 1

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Баварии" стал автором нового рекорда в Лиге чемпионов.