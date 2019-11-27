Форвард Баварии стал автором нового рекорда в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски забил четыре гола меньше чем за пятнадцать минут.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов в матче пятого тура группового этапа против "Црвены Звезды".

Во втором тайме польский форвард оформил покер, причем сделал это рекордно быстро - с 53-й по 68-ю минуту.

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Для того, чтобы забить четыре гола, Левандовски понадобилось 14 минут и 31 секунда. Ранее никому в матчах ЛЧ не удавалось так быстро оформить покер.

Голы Левандовски помогли "Баварии" разгромить соперника со счетом 6:0. Сам поляк возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. На его счету теперь 10 голов в пяти играх.

Отметим, что в текущем сезоне польский форвард демонстрирует невероятную результативность. На его счету 27 голов в 21 матче за "Баварию" во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Реала" повторил уникальный рекорд Лео Месси в ЛЧ.