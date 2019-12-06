"Ничего не поделать": футболист Арсенала отлучился в туалет, пока его команда проигрывала (фото)

В концовке встречи "канонирам" пришлось провести несколько минут в меньшинстве.

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут ушел с поля в матче 15-го тура АПЛ против "Брайтона".

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В концовке встречи, когда "Арсенал" проигрывал с разницей в один мяч, капитан "канониров" убежал в подтрибунное помещение. На 89-й минуте камеры поймали Обамеянга, когда он возвращался на поле.

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг после матча подтвердил, что футболисту нужно было сбегать в туалет.

"Он убежал и вернулся через две-три минуты. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать", - сказал Юнгберг, которого цитирует mirror.co.uk.

Встреча в итоге завершилась поражением "Арсенала" со счетом 1:2. "Канониры" не смогли выиграть в девятом матче подряд.

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