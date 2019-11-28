"Иуда, покойся с миром": фанаты соперника Динамо поиздевались над статуей Ибрагимовича (фото, видео)

Такой была реакция на действия футболиста, который купил акции другого клуба.

Фанаты шведского "Мальме" осквернили статую, которая была установлена в городе в честь воспитанника клуба - нападающего Златана Ибрагимовича.

Об этом сообщает The Sun.

38-летний футболист ранее сообщил, что стал совладельцем клуба "Хаммарбю", принципиального соперника "Мальме", на что фанаты отреагировали с яростью.

Вандалы надели на статую Златана мусорный пакет и сиденье от унитаза, а также пытались поджечь это творение искусства.

"Златан просто забыл о том, что он значит для Мальме. Он думал, что мы будем радоваться за него, но это не так. Его статуя больше не нужна, потому что он хочет, чтобы другому клубу было лучше, чем "Мальме" - месту, которое сделало его", - заявил руководитель Malmo Supporters Club.

Фанаты добрались и до дома Ибрагимовича и нанесли на дверь надпись "Иуда", а также оставили записку "Покойся с миром".

Стоит отметить, что "Мальме" - соперник киевского "Динамо" по группе Лиги Европы.

Напомним, в сентябре Златан стал автором эффектного флешмоба.