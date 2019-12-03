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В УАФ пообещали рекордные премиальные для сборной Украины U-20 за победу на чемпионате мира

15:45, 03 декабря 2019
Футбол
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Украинские футболисты пока получили только по 18 тысяч гривен / фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная Украины U-20 получит премиальные за победу на чемпионате мира.

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Руководителя УАФ цитирует пресс-служба УАФ.

"Вершиной текущего года стала грандиозная победа подопечных Александра Петракова на чемпионате мира U-20.

Приятно сообщить, что 16 декабря на специальном торжественном ужине чемпионы получат заслуженную награду - рекордные премиальные", - заявил Павелко.

Ранее защитник молодежной сборной Украины Ефим Конопля в эфире программы "Профутбол" заявил, что каждый игрок получил по 18 тысяч гривен за победу на турнире.

Сборная Украины U-20 в финальном поединке ЧМ 15 июня обыграла Южную Корею со счетом 3:1. 

УНИАН ранее сообщал о том, что названы лучший футболист и тренер года в Украине.

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Теги: #футбол#УАФ