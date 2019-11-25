Стало известно, какие украинские стадионы первыми получат сертификацию VAR

Система продолжает тестироваться в режиме офлайн.

Руководитель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи сообщил, что арены НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист" в обозримом будущем будут сертифицированы и смогут использовать систему видеоповторов VAR.

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Об этом Лучи заявил в эфире программы "Профутбол".

"Мы почти на заключительной стадии. Потому что живые матчи, а не тестирование системы в оффлайне, позволят нам впоследствии выйти в онлайн.

Шансы получить сертификат - не проблема. Вопрос только в выполнении всей программы до конца. На матче присутствовали два представителя ФИФА, они здесь для того, чтобы сертифицировать работу арбитров и саму технологию, то есть оборудование. Думаю, следующими стадионами, которые получат сертификацию, будут НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист", - отметил представитель УАФ.

Также Лучи заявил, что не согласен с критиками новой технологии:

"Всем критикам этой системы можно ответить, что все движется вперед, а не назад. Эта система позволяет прояснить много неоднозначных эпизодов".

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-президент УЕФА Платини выступил против VAR.