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"Это полное дер*мо": экс-президент УЕФА Платини выступил против VAR

14:10, 18 ноября 2019
Футбол
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Экс-руководителя европейского футбола цитирует Rai Sport.

"Мне потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решает проблемы, а отодвигает их. Я против VAR и считаю эту систему полным дер*мом. Жаль, но мы вряд ли когда-то откажемся от этого", - заявил Платини.

Технология VAR официально была включена в правила футбола в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен в два раза.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Украине впервые в истории был назначен пенальти с помощью VAR.

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Теги: #футбол#УЕФА#VAR