"Это полное дер*мо": экс-президент УЕФА Платини выступил против VAR
14:10, 18 ноября 2019Футбол
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Мишель Платини считает, что технология не решит проблем судейства.
Мишель Платини / REUTERS
Бывший президент УЕФА Мишель Платини не поддерживает внедрение системы видеоповторов VAR по всему миру.
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Экс-руководителя европейского футбола цитирует Rai Sport.
"Мне потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решает проблемы, а отодвигает их. Я против VAR и считаю эту систему полным дер*мом. Жаль, но мы вряд ли когда-то откажемся от этого", - заявил Платини.
Технология VAR официально была включена в правила футбола в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен в два раза.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Украине впервые в истории был назначен пенальти с помощью VAR.
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