"Пришли на нашу территорию": украинский тренер Вернидуб высказался об участии России в войне на Донбассе

Юрий Вернидуб считает, что Украина сама разобралась бы в сложившейся ситуации.

Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб в интервью белорусскому изданию высказал свое мнение о военной агрессии России на Донбассе.

Слова Вернидуба приводит "Прессбол".

"Кто прав, рассудит только время. Но я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить - мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите", - сказал Вернидуб.

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Тренер также подчеркнул, что не стал бы работать в России:

"Беларусь для меня - да. Любая постсоветская страна - да. Кроме России. В Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много - не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать - хочу зарабатывать".

Напомним, солигорский "Шахтер" объявил о назначении Вернидуба главным тренером команды в начале ноября. Ранее специалист возглавлял луганскую "Зарю".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Мариуполя" призвал не называть российскую агрессию в Украине "конфликтом".