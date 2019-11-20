Известного футбольного тренера выписали из больницы после курса химиотерапии (фото)

Синиша Михайлович продолжает борьбу с лейкемией.

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович выписан из больницы после успешного прохождения курса химиотерапии.

50-летний сербский специалист продолжает борьбу с лейкемией и прошел уже третий курс лечения.

"Болонья" на своем официальном сайте объявила, что после выписки из больницы тренер будет присутствовать на ближайшем тренировочном занятии команды.

Совместное фото после выхода Михайловича из больницы опубликовала супруга футболиста Арианна.

Напомним, Михайлович объявил о том, что болен лейкемией, в июле этого года. Несмотря на болезнь, тренер продолжает возглавлять "Болонью". По разрешению врачей он смог присутствовать на нескольких матчах своей команды в текущем сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что обладатель "Золотого мяча" рассказал о страшном заболевании своего сына.