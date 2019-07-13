"Я выиграю эту битву": известный футбольный тренер сообщил, что болен лейкемией

Синиша Михайлович продолжит тренировать "Болонью", несмотря на тяжелое заболевание.

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович сообщил о том, что тяжело болен.

Об этом Михайлович рассказал в ходе специальной пресс-конференции, передает Football Italia.

"У меня диагностировали лейкемию. Когда я узнал об этом, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, а перед глазами проносилась вся жизнь. Но это не были слезы страха. Я уважаю болезнь и я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Не могу дождаться, когда пойду в больницу и начну этот бой", - сказал Михайлович.

Тренер выразил уверенность в том, что сумеет побороть болезнь:

"Болезнь агрессивна, но победить ее можно. Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать, а не отсиживаться и защищаться, ведь тогда нас сразу собьют с ног. Такую же тактику я должен использовать в этой битве. Уверен в том, что я ее выиграю".

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"Я выиграю эту битву для своей семьи, для своих детей и для всех тех, кто меня любит", - добавил Михайлович.

Сербский специалист также отметил, что не хочет, чтобы его жалели:

"Я плакал несколько дней, но мне не нравится, если ко мне подходят и начинают плакать и жалеть меня. Никто не должен жалеть меня. Я в порядке".

Михайлович также сообщил, что регулярно проходил тесты, так как его отец умер от рака. В предыдущий раз тренер обследовался 28 февраля, и тогда "все было нормально".

Несмотря на болезнь, 50-летний Михайлович продолжит тренировать "Болонью".

"Синиша останется тренером "Болоньи", ничего не изменится. Он будет работать до конца контракта, что бы ни случилось. А ничего не случится, потому что он очень сильный человек", - сказал директор "Болоньи" Вальтер Сабатини.

Клубный врач "Болоньи" отметил, что Михайлович уже со вторника начнет посещать больницу.

"Он может продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или сделали что-то не так", - сказал медик.

Михайлович возглавляет "Болонью" с 2019 года. Ранее тренер руководил "Миланом", "Фиорентиной" и рядом других итальянских клубов, а также возглавлял сборную Сербии.

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