Обладатель Золотого мяча раскрыл тайну тяжелого заболевания своего сына

Сын Майкла Оуэна не сможет стать футболистом.

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о болезни, из-за которой его сын никогда не сможет стать футболистом.

Звездного футболиста цитирует Daily Mirror.

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"Мой сын никогда не сможет играть в футбол. Он является слепым. Раньше я никогда не говорил об этом, чтобы избежать заголовков в прессе. У него была диагностирована дегенерация сетчатки глаза.

Часто я гуляю с сыном и наблюдаю, чтобы он не терялся в пространстве. Мяча он практически не видит", - признался Оуэн.

На клубном уровне Оуэн выступал за "Ливерпуль", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". В 2001 году он стал обладателем "Золотого мяча".

УНИАН ранее сообщал, что капитан "Шахтера" получил жуткую травму в игре с "Зарей".