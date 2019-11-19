Юношеская сборная Украины вышла в элит-раунд квалификации чемпионата Европы

Украинская сборная преодолела квалификацию Евро-2020.

Сборная Украины U-19 провела заключительный матч раунда квалификации Евро-2020.

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Соперником подопечных Олега Кузнецова была Швеция, а украинцы праздновали победу на выезде со счетом 2:1.

Героем поединка стал форвард "Шахтера" Даниил Сикан, который стал автором дубля. Шведы сократили отставание, но спасти ничью не смогли.

Швеция U-19 - Украина U-19 - 1:2

Голы: Лане, 52 - Сикан, 6, 43

Украина: Трубин, Вл. Мудрик, Аусси, Биловар, Ярош, Шулянский (Надольский, 66), Батагов (Хондак, 79), Бодня, М. Мудрик, Волошин (Драмбаев, 79), Сикан (Якуба, 90+3)

Удаления: Муянич, 90+1 - Мудрик, 90+1

Сборная Украины набрала 7 очков, выиграла группу и вышла в элит-раунд квалификации Евро-2020.

В первом туре украинцы разгромили Эстонию (4:0), а во втором сыграли вничью со Словенией (1:1).

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты встретили сборную Украины в аэропорту после выхода на Евро-2020.