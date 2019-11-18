Теплый прием для триумфаторов квалификации: фанаты встретили сборную Украины в аэропорту (фото, видео)
10:21, 18 ноября 2019Футбол
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Украинская сборная завершила отборочный этап на Евро-2020 без поражений.
Сборная Украины в последнем туре играла в Сербии / фото: УАФ
После заключительного матча квалификации Евро-2020 против сборной Сербии (2:2) сборную Украины тепло встретили в аэропорту "Борисполь".
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Болельщики, которые приехали в аэропорт, встречали сборную Украины с флагами, а также скандированием "Молодцы, Украина! Браво".
"Даже не ожидал, что кто-то приедет! Всем спасибо", - отметил форвард сборной Роман Яремчук.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории выиграла отборочную группу в квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко прошли квалификацию без поражений и набрали 20 очков из 24 возможных.
фото: УАФ
фото: УАФ
фото: УАФ
Как футболистов сборной Украины встречали в аэропорту Борисполь
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины установила историческое достижение.
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