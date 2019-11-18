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Теплый прием для триумфаторов квалификации: фанаты встретили сборную Украины в аэропорту (фото, видео)

10:21, 18 ноября 2019
Футбол
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Сборная Украины в последнем туре играла в Сербии / фото: УАФ

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Болельщики, которые приехали в аэропорт, встречали сборную Украины с флагами, а также скандированием "Молодцы, Украина! Браво".

"Даже не ожидал, что кто-то приедет! Всем спасибо", - отметил форвард сборной Роман Яремчук.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории выиграла отборочную группу в квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко прошли квалификацию без поражений и набрали 20 очков из 24 возможных.

фото: УАФ
фото: УАФ
фото: УАФ

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины установила историческое достижение.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация