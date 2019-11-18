цей матеріал доступний українською

"Давали 25 миллионов": Коноплянка рассказал, как мог перейти в Ливерпуль

19:39, 18 ноября 2019
Футбол
88 0
Евгений Коноплянка летом перешел в Шахтер / фото: ФК Шахтер

Об этом Коноплянка рассказал в интервью журналу "Футбол", передает dynamo.kiev.ua.

По словам футболиста, трансфер не состоялся из-за решения владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

Читайте такжеЭто проблема Динамо: дортмундская Боруссия не будет выплачивать платеж солидарности по трансферу Ярмоленко 

"Коломойский был на связи. "Ливерпуль" давал 25 миллионов евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов", - сказал Коноплянка.

"Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу "Ливерпуля", пообещал, что через полгода уйду в "Тоттенхэм". Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору", - добавил полузащитник.

Напомним, Коноплянка в итоге покинул "Днепр" в 2015 году. На правах свободного агента футболист перешел в "Севилью".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Коноплянка увидел негатив в отсутствии Ракицкого в сборной Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трансферы#Ливерпуль#Евгений Коноплянка