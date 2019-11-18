"Давали 25 миллионов": Коноплянка рассказал, как мог перейти в Ливерпуль

В английский клуб футболиста не отпустил Игорь Коломойский.

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, как в 2014 году мог перейти в "Ливерпуль".

Об этом Коноплянка рассказал в интервью журналу "Футбол", передает dynamo.kiev.ua.

По словам футболиста, трансфер не состоялся из-за решения владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

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"Коломойский был на связи. "Ливерпуль" давал 25 миллионов евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов", - сказал Коноплянка.

"Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу "Ливерпуля", пообещал, что через полгода уйду в "Тоттенхэм". Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору", - добавил полузащитник.

Напомним, Коноплянка в итоге покинул "Днепр" в 2015 году. На правах свободного агента футболист перешел в "Севилью".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Коноплянка увидел негатив в отсутствии Ракицкого в сборной Украины.