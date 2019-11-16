Карпатам грозит трансферный бан на три года за невыплату денег Севилье

Львовский клуб не рассчитался с испанцами за футболиста.

Львовские "Карпаты" могут получить запрет на трансферы из-за невыплаты денег испанской "Севилье" за переход Хорхе Карраскаля.

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Об этом сообщает Depo.Сектор.

По информации издания, львовяне должны были перечислить за 21-летнего колумбийца "Севилье" два миллиона евро, но этого не произошло. ФИФА применит наказание для клуба УПЛ, если деньги не поступят на счет "Севильи" до конца 2019 года.

Карраскаль в настоящий момент выступает на правах аренды за "Ривер Плейт". Аргентинский клуб может выкупить футболиста у "Карпат", но сделка пока не состоялась.

"Карпаты" после 14 туров занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Карпат" признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ.