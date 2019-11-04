Итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины (фото)

Андреа Малдера показал свое отношение к Украине.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера сделал татуировку с гербом и флагом Украины.

Фото рисунка на коже итальянский специалист опубликовал в Instagram.

Малдера в прошлом был аналитиком в академии "Милана", а к тренерскому штабу Андрея Шевченко он присоединился в 2016-м году.

Сборная Украины после победы над Португалией (2:1) в Киеве досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что полузащитник сборной Украины забил третий гол в сезоне за бельгийский клуб.