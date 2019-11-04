цей матеріал доступний українською

Итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины (фото)

14:38, 04 ноября 2019
Футбол
265 0
Малдера работает в Украине с 2016 года / фото: УАФ

Фото рисунка на коже итальянский специалист опубликовал в Instagram.

Малдера в прошлом был аналитиком в академии "Милана", а к тренерскому штабу Андрея Шевченко он присоединился в 2016-м году.

Сборная Украины после победы над Португалией (2:1) в Киеве досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что полузащитник сборной Украины забил третий гол в сезоне за бельгийский клуб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#сборная Украины