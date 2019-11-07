Лига чемпионов: разгромы от Реала и Тоттенхэма и другие результаты 6 ноября

Состоялись поединки четвертого тура ЛЧ в группах A, B, C и D.

6 ноября прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в четырех группах.

"Шахтер" на последних секундах вырвал ничью у "Динамо" в Загребе, разгромами отличились "Тоттенхэм" и "Реал", тогда как "Аталанта" сумела удержать ничью против "Манчестер Сити". Итальянцы могли и победить, но украинец Руслан Малиновский не сумел забить со штрафного защитнику Кайлу Уокеру, который встал в ворота "горожан" после удаления Клаудио Браво.

ПСЖ на своем поле минимально победил "Брюгге" и оформил выход в плей-офф. Из своих групп досрочно также вышли "Бавария" и "Ювентус".

Результаты матчей

Группа A

"Пари Сен-Жермен" - "Брюгге" - 1:0

Гол: Икарди, 22

"Реал" - "Галатасарай" - 6:0

Голы: Родриго, 4, 7, 90+2, Рамос, 14 (с пенальти), Бензема, 45, 81

Положение команд: ПСЖ - 12 очков, "Реал" - 7, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1

Группа B

"Бавария" - "Олимпиакос" - 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" - 0:4

Голы: Ло Чельсо, 34, Сон Хын Мин, 57, 61, Эриксен, 85

Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Тоттенхэм" - 7, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1

Группа C

"Аталанта" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7

"Динамо" З - "Шахтер" - 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушиц, 83, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13, Мораес, 90+4, Тете, 90+8 (с пенальти)

Положение команд: "Манчестер Сити" - 10 очков, "Шахтер" - 5, "Динамо" Загреб - 5, "Аталанта" - 1

Группа D

"Локомотив" М - "Ювентус" - 1:2

Голы: Ал. Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Коста, 90+3

"Байер" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Томас, 41 (автогол), Фолланд, 55 - Мората, 90+4

Положение команд: "Ювентус" - 10 очков, "Атлетико" - 7, "Байер" - 3, "Локомотив" - 3

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 5 ноября.