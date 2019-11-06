Экс-форвард Львова принес португальскому клубу ничью с лондонским Арсеналом в Лиге Европы

Бруно Дуарте стал героем матча.

В Португалии состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Витория Гимарайнш" принимала лондонский "Арсенал".

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"Канониры" вышли вперед только на 81-й минуте - результативный удар на счету Шкодрана Мустафи. Тем не менее, англичане не удержали победу. В дополнительное время бывший нападающий "Львова" Бруно Дуарте забил красивый гол бисиклетой и принес португальцам ничью.

"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" - 1:1

Гол: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81

"Арсенал" набрал 10 очков и возглавляет группу F. На счету "Витории" одно очко и последнее место.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" провели очередные матчи в Юношеской лиге УЕФА.