Экс-форвард Львова принес португальскому клубу ничью с лондонским Арсеналом в Лиге Европы
20:03, 06 ноября 2019Футбол
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Бруно Дуарте стал героем матча.
Бруно Дуарте раньше играл в УПЛ / REUTERS
В Португалии состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Витория Гимарайнш" принимала лондонский "Арсенал".
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"Канониры" вышли вперед только на 81-й минуте - результативный удар на счету Шкодрана Мустафи. Тем не менее, англичане не удержали победу. В дополнительное время бывший нападающий "Львова" Бруно Дуарте забил красивый гол бисиклетой и принес португальцам ничью.
"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" - 1:1
Гол: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81
"Арсенал" набрал 10 очков и возглавляет группу F. На счету "Витории" одно очко и последнее место.
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