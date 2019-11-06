цей матеріал доступний українською

Экс-форвард Львова принес португальскому клубу ничью с лондонским Арсеналом в Лиге Европы

20:03, 06 ноября 2019
Футбол
206 0
Бруно Дуарте раньше играл в УПЛ / REUTERS

Читайте такжеКопенгаген - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

"Канониры" вышли вперед только на 81-й минуте - результативный удар на счету Шкодрана Мустафи. Тем не менее, англичане не удержали победу. В дополнительное время бывший нападающий "Львова" Бруно Дуарте забил красивый гол бисиклетой и принес португальцам ничью. 

"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" - 1:1

Гол: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81

"Арсенал" набрал 10 очков и возглавляет группу F. На счету "Витории" одно очко и последнее место.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" провели очередные матчи в Юношеской лиге УЕФА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Лига Европы