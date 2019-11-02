Карпаты - Шахтер: видеообзор матча Премьер-лиги

"Горняки" сумели сохранить отрыв от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 2 ноября, во Львове "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 13-й тур

Карпаты - Шахтер - 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

"Карпаты": Пидкивка, Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войковиц, 67), Понде (Бойчук, 67), Дженнингс

"Шахтер": Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55), Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52), Борячук (Сикан, 67)

Предупреждение: Понде

Обзор матча

Полное видео матча

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В текущем сезоне дончане набрали 34 очка и на 10 пунктов опережают "Динамо", лидируя в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Луиша Каштру в прошлом туре допустила первую осечку в чемпионате, не сумев обыграть "Александрию" - 0:0.

Кроме того, "горняки" на этой неделе уступили "Динамо" (1:2) в 1/8 Кубка Украины.

Во Львов по разным причинам не отправились лидеры "Шахтера" - Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Алан Патрик.

"Карпаты" имеют серию из пяти матчей без побед в чемпионате - три поражения и две ничьи. В таблице подопечные Романа Санжара идут десятыми, набрав десять очков.