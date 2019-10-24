Сент-Этьен - Александрия - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины в третьем туре играл во Франции.

24 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде играла с французским "Сент-Этьеном". Матч прошел на стадионе "Жоффруа Гишар".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Сент-Этьен - Александрия - 1:1

Голы: Габриэл Силва, 8 - Габриэл Силва, 13 (автогол)

Сент-Этьен: Рюффье, Габриэл Силва, Колодзейчак, Салиба, Дебюши, Ахолу (Будебуз, 46), М’Вила, Юссуф, Амума, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90+3), Ковалец (Довгий, 82), Ситало

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! "Александрия" увозит ничью из Франции - 1:1!

90+4 - Панькив! Сперва в подкате вынес мяч из штрафной, а через 20 секунд среагировал на удар с лета!

90+3 - Бабогло вышел у "Александрии" вместо Третьякова.

90+3 - Шастал получил желтую карточку.

90+1 - "Александрия" заработала штрафной. Дубра пробил, но в борьбе было сложно нанести точный удар.

90 - Супермомент у "Сент-Этьена"! Абума бил с линии вратарской головой - мяч пролетел над перекладиной.

86 - Угловой у ворот гостей завершился фолом на Мирошниченко. Врачи окажут ему помощь за пределами поля.

82 - Еще одна замена у "Александрии". Довгий будет играть вместо Ковальца.

80 - Шастал вышел вместо Лучкевича.

79 - Аби упал в штрафной "Александрии", но рефери зафиксировал нарушение в атаке.

77 - После удара от хозяев и рикошета мяч взмыл над штрафной. Панькиву пришлось выбивать его кулаками.

74 - Последняя замена у "Сент-Этьена". Берич ушел, Буанга вышел.

70 - А теперь уже у других ворот момент. Панькив спасает "Александрию" после непростого удара от Аби!

69 - "Александрия" создает момент! Лучкевич пытался отдать на дальнюю партнеру, но передача не прошла. А мог и сам попытаться пробить в дальний угол.

68 - Еще чуть больше 20 минут нужно продержаться подопечным Шарана, чтобы увезти сенсационный результат.

66 - Опасно у ворот "Александрии"! Амума пробил между ног Лучкевича - мяч пролетел неподалеку от штанги.

63 - Вторая замена у "Сент-Этьена". Аби вышел вместо Нордена.

62 - Неудачным ударом Будебуза завершилась атака хозяев поля.

56 - Ситало оказался в офсайде после паса Ковальца, а мог выходит один на один. Довольно спорное положение вне игры.

54 - Будебуз пробил издали - мяч полетел куда-то на трибуны.

52 - Довольно опасный прострел прошел в центр штрафной "Александрии", но замкнуть никому не удалось.

50 - Не удалось нормально пробить по воротам александрийцам после подачи со штрафного - мяч взмыл вверх и улетел за пределы поля.

49 - Желтая карточка. Габриэл Силва получил "горчичник" за отмашку.

46 - Начался второй тайм!

В перерыве у "Сент-Этьена" Будебуз поменял Ахолу.

45+1 - Первый тайм завершен! 1:1.

42 - Банада то ли бил, то ли простреливал вдоль ворот - мяч пролетел рядом с дальней штангой.

40 - Первая желтая карточка в матче. Дебюши предупрежден.

38 - Гречишкин отобрал мяч у соперника, но подача на Банаду не прошла.

35 - Опасно! Момент создают гости! Ковалец с отличной позиции из пределов штрафной пробил прямо в голкипера.

34 - 1:1 на табло к этой минуте. И у ворот Панькива все спокойно.

32 - Ситало не попал в ближний угол в борьбе с соперником. Но еще и сфолил перед этим, по мнению арбитра.

27 - Контратака "Сент-Этьена" после неточного паса Дубры завершилась ударом Берича мимо ворот.

25 - Успокоилась игра к середине тайма. Хозяева сейчас немного сбавили обороты.

22 - Корнер у ворот "Александрии", который украинцы придумали себе сами, завершился ударом Дебюши боковыми ножницами - неточно.

18 - Владеет преимуществом "Сент-Этьен". "Александрия" пытается выбираться в контратаки. Заработали гости штрафной, но он ни к чему не привел.

13 - ГООООООООЛ! "Александрия" отыгралась благодаря автоголу - 1:1. Контратаку провели александрийцы, Ситало не дотянулся до прострела слева, но Габриэл Силва сделал это за него.

11 - "Сент-Этьен" продолжает атаковать и после забитого гола.

8 - ГОЛ! "Сент-Этьен" вышел вперед - 1:0. На левом фланге разыграли мяч хозяева, и Габриэл Силва вколотил мяч под дальнюю штангу.

7 - Украинский клуб заработал стандарт на левом фланге, но Ситало лишь зацепил мяч головой, с полноценным ударом не сложилось.

4 - "Александрия" пока только за счет мелкого фола останавливает атаки соперника.

2 - "Сент-Этьен" сразу пошел в атаку, "Александрии" уже пришлось выбивать мяч из собственной штрафной.

1 - Прозвучал стартовый свисток!

Команды уже на поле, прозвучал гимн Лиги Европы. Матч вот-вот начнется.

Состав "Александрии"

Форма команд на предстоящий матч. Украинцы сыграют в желтом.

Результаты команд в последних матчах

"Сент-Этьен" в Twitter поприветствовал "Александрию".

С погодой "Александрии" не повезло и уже во Франции. Предматчевую тренировку пришлось проводить под проливным дождем.

Из-за сильного тумана "Александрии" накануне пришлось провести четыре лишних часа в аэропорту "Борисполь". Рейс украинского клуба был задержан.

"Сент-Этьен" в двух стартовых турах Лиги Европы набрал 1 очко. Сперва команда на выезде проиграла "Генту" (2:3), а затем дома сыграла вничью с "Вольфсбургом" (1:1).

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В активе дебютанта группового этапа ЛЕ "Александрии" также 1 очко. В первом туре александрийцы проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а во втором сыграли вничью с "Гентом" (1:1).

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