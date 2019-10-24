Сент-Этьен - Александрия: анонс матча Лиги Европы

Украинский клуб в третьем туре группового этапа Лиги Европы сыграет во Франции.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы бронзовый призер УПЛ "Александрия" на выезде сыграет против французского "Сент-Этьена". Матч пройдет на стадионе "Жоффруа Гишар".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Начало встречи - в 19.55.

Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч по ТВ

"Сент-Этьен"

Французский "Сент-Этьен" в текущем розыгрыше Лиги Европы стартовал не лучшим образом. Команда в двух стартовых турах набрала только 1 очко. Сперва "Сент-Этьен" на выезде проиграл "Генту" (2:3), а затем на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" (1:1). Набрав 1 очко, французский клуб располагается на третьей строчке в группе I.

В начале октября у "Сент-Этьена" сменился главный тренер. Вместо Гислена Прентана команду возглавил Клод Пюэль. Под его руководством команда успела провести две игры и в обеих одержала победы.

К матчу против "Александрии" "Сент-Этьен" подошел в хорошем настроении - беспроигрышная серия команды насчитывает четыре матча - три в чемпионате Франции и один в Лиге Европы. Интересно, что три победы в трех последних турах французской Лиги 1 "Сент-Этьен" добыл с одинаковым счетом 1:0. Уже шесть матчей команда не может забить больше одного гола за игру.

В чемпионате Франции "Сент-Этьен" после десяти туров занимает десятое место, но за счет плотности в таблице может быстро улучшить свое положение. На данный момент команда набрала 14 очков и на 3 очка отстает от третьей строчки.

Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров

"Александрия"

Украинский клуб, который впервые в своей истории играет на групповой стадии Лиги Европы, как и "Сент-Этьен", набрал 1 очко в двух стартовых турах. Подопечные Владимира Шарана сперва на выезде проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а затем во Львове сыграли вничью с "Гентом" (1:1). "Александрия" занимает четвертое место в своей группе, уступая "Сент-Этьену" по разнице мячей.

К матчу третьего тура Лиги Европы "Александрия" подошла после встречи с киевским "Динамо" в украинской Премьер-лиге. Поединок завершился минимальным поражением "Александрии" - 0:1. Тем самым александрийцы прервали свою пятиматчевую серию без поражений во всех турнирах.

В целом в чемпионате Украины дела у "Александрии" идут неплохо. У команды в активе 19 очков и четвертое место в таблице с УПЛ с отставанием всего в 1 очко от третьей позиции.

Стоит отметить, что из-за сильного тумана "Александрия" не смогла вовремя вылететь из "Борисполя" - рейс команды был задержан на четыре часа, что может отразиться на состоянии команды.

Ориентировочные составы

"Сент-Этьен": Руффье, Салиба, Фофана, Перрен, Паленсия, М'Вила, Юссуф, Буанга, Будебуз, Хазри, Аби

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Ситало

Слова перед матчем

Главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль:

"Это важный матч. Мы ко всем встречам подходим с целью победить. "Александрия" - боевая команда. У них есть коллектив, хороший настрой, много агрессии. Также у соперника есть хорошие игроки с индивидуальными качествами. Но, прежде всего, подчеркнул бы их характер. Они провели очень хороший с "Гентом".

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран:

"Надеюсь, ребята восстановятся, но было потрачено много физических сил, потому что сидеть в аэропорту было тяжело. Но мы все равно готовы к матчу психологически, потому что он уже третий в ЛЕ. Надеюсь, увидим хорошую игру, ведь "Сент-Этьен" борется за выход в следующий раунд. Мы знаем об изменениях в команде, поменялся главный тренер. Знаем, что Клод Пюэль - опытный тренер, уже есть две победы подряд над "Лионом" (1:0) и "Бордо" (1:0). Эти матчи мы смотрели. Надеюсь, будем готовы".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен Эспен Эскос из Норвегии.