Динамо сыграло вничью с македонцами и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА (видео)

"Динамо" U-19 пробилось в следующий раунд турнира за счет победы в первой встрече.

Киевское "Динамо" провело ответный матч стартового раунда "Пути национальных лиг" в Юношеской лиге УЕФА.

"Динамо" U-19 на выезде встречалось с македонской "Шкендией" U-19. Матч завершился вничью - 2:2.

Македонцы вышли вперед на 25-й минуте, а после перерыва снова забили, но в свои ворота. На 90-й минуте Викентий Волошин реализовал пенальти и вывел динамовцев вперед, однако уже в дополнительное время арбитр назначил пенальти в ворота киевлян. Руслан Нещерет отразил удар с точки, но на добивании удачно сыграл Эдиз Спахиу.

Первый матч команд в Киеве завершился победой "Динамо" со счетом 8:0, поэтому в следующий раунд прошли украинцы.

"Шкендия" U-19 - "Динамо" U-19 - 2:2 (первый матч - 0:8)

Голы: Гаши, 25, Амзай, 51 (автогол), Спахиу, 90+2 - Волошин, 90 (c пенальти)

"Динамо" U-19: Нещерет, Кузык, Забарный, Хондак, Ярош, Бодня, Яцык, Надольский, Велетень, Близниченко, Здырко.

Во втором раунде "Динамо" сыграет с победителем пары "Богемиан" - ПАОК. Матчи пройдут 6 и 27 ноября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА сыграл вничью с загребским "Динамо".