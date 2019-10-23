Хачериди стал одноклубником Милевского в Беларуси (фото)

Украинский защитник будет выступать за "Динамо-Брест".

Бывший защитник киевского "Динамо" и греческого ПАОКа Евгений Хачериди подписал контракт с клубом "Динамо-Брест", представляющим чемпионат Беларуси.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним украинцем рассчитано на два года - до конца 2021-го. Контракт вступит в силу с 1 января.

Напомним, прошлый сезон Хачериди провел в ПАОКе, однако не сумел закрепиться в составе команды, сыграв лишь в одиннадцати матчах. С июня футболист находился в статусе свободного агента.

С 2007-го по 2018 год защитник выступал за киевское "Динамо". Также на его счету 51 матч и три гола за сборную Украины.

"Динамо-Брест" после 25 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, опережая БАТЭ на семь очков. В составе команды выступают еще трое украинцев - полузащитник Александр Нойок, а также форварды Артем Милевский и Алексей Хобленко.

УНИАН ранее сообщал, что Милевский отдал голевой пас пяткой в матче чемпионата Беларуси.