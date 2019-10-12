"Очень понравилось": Шевченко прокомментировал победу над Литвой в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины остался доволен игрой команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.

Слова Шевченко приводит dynamo.kiev.ua.

"Мне очень понравилось, как команда отнеслась к этому матчу. Баланс в игре, по сути, не был нарушен. Мы не позволили сопернику ничего создать, литовцы провели несколько контратак, но наши перемещения в этих ситуациях были грамотными, ребята правильно и своевременно переключались с атаки на оборону", - сказал Шевченко.

"Говорил ребятам, что игра будет непростой. До первого мяча увидел уверенность в их действиях, они хорошо перемещали мяч, искали зоны, создавали моменты. Так что в плане контроля игры все было хорошо. Как всегда, немного подвела реализация. Не могу сказать, что мы нуждаемся в каком-то везении, но те моменты, которые создаются, надо реализовывать. В матче с более сильными соперниками таких моментов будет мало, так что надо выжимать из них максимум", - добавил тренер.

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Шевченко выразил уверенность в том, что команда успеет восстановиться к матчу против Португалии:

"Доволен игрой, тем энергетическим потенциалом, который команда затратила сегодня. Думаю, нам хватит времени восстановиться. Очень важно хорошо подготовиться к матчу с Португалией".

Шевченко также поблагодарил болельщиков и СМИ за поддержку и ответил на вопрос о том, что Украине достаточно не проиграть Сербии со счетом 0:6, чтобы выйти на Евро-2020:

"Нет, это неправильно. Если мы не попадем на Евро-2020, значит, не достойны этого. Ребята знают это. Наша задача - провести оставшиеся матчи на высоком уровне. У команды есть лицо, ответственность перед болельщиками, ответственность перед самими собой. Команда не имеет права опускать свой уровень".

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Литвы со счетом 2:0 и почти гарантировала себе выход на Евро-2020.