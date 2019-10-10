Легкий нокдаун: Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины (видео)
10:48, 10 октября 2019Футбол
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Полузащитник "Манчестер Сити" получил болезненный удар мячом по лицу.
Александр Зинченко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / фото: УАФ
Курьезный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко.
Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.
Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.
Напомним, сборная Украины сыграет против Литвы 11 октября, а против Португалии - 14 октября.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали предстоящие матчи.
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