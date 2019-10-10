Легкий нокдаун: Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины (видео)

Полузащитник "Манчестер Сити" получил болезненный удар мячом по лицу.

Курьезный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко.

Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, сборная Украины сыграет против Литвы 11 октября, а против Португалии - 14 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали предстоящие матчи.