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Легкий нокдаун: Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины (видео)

10:48, 10 октября 2019
Футбол
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Александр Зинченко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / фото: УАФ

Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко. 

Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, сборная Украины сыграет против Литвы 11 октября, а против Португалии - 14 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали предстоящие матчи.

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Теги: #сборная Украины#Александр Зинченко#Руслан Малиновский