Интер выиграл миланское дерби и сохранил лидерство в Серии А

Подопечные Антонио Конте одержали четвертую победу в четырех матчах.

В центральном матче четвертого тура чемпионата Италии встречались "Милан" и "Интер". Подопечные Антонио Конте одержали победу в дерби.

Голами у победителей отметились Марцело Брозович, который забил ударом с линии штрафной и благодаря рикошету, а также Ромелу Лукаку, который головой замкнул подачу с левого фланга.

"Интер" по итогам четырех туров набрал максимальное количество очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. У "Милана" - 6 очков и девятое место.

"Милан" - "Интер" - 0:2

Голы: Брозович, 49, Лукаку, 78

"Милан": Дж. Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72), Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64), Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83)

"Интер": Ханданович, де Врей, Годин, Шкриниар, Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа, Мартинес (Политано, 76), Лукаку

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" забил восемь голов в матче АПЛ.