Основной защитник Динамо и сборной Украины перенесет операцию на колене

Никита Бурда выбыл на неопределенный срок.

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда получил травму в матче 8-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:0).

Главный врач столичного клуба Леонид Миронов в комментарии клубной пресс-службе заявил, что точные сроки возвращения Бурды на поле станут известны после операции.

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"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава.

Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать характер и степень внутренне суставного повреждения, о сроках восстановления сообщим позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", - отметил Миронов.

Бурда уже исключен из заявки сборной Украины. Вместо него главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вызвал на октябрьские поединки против Литвы и Португалии еще одного динамовца Артема Шабанова.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи.