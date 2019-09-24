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Основной защитник Динамо и сборной Украины перенесет операцию на колене

13:41, 24 сентября 2019
Футбол
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Главный врач столичного клуба Леонид Миронов в комментарии клубной пресс-службе заявил, что точные сроки возвращения Бурды на поле станут известны после операции.

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"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. 

Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать характер и степень внутренне суставного повреждения, о сроках восстановления сообщим позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", - отметил Миронов.

Бурда уже исключен из заявки сборной Украины. Вместо него главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вызвал на октябрьские поединки против Литвы и Португалии еще одного динамовца Артема Шабанова.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи.

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Теги: #Динамо#футбол#сборная Украины