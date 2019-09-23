В футболе могут ввести краткосрочную замену

Такое правило рассмотрят в следующем месяце.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила дополнительной временной замены.

Об этом сообщает издание Inside World Football.

По информации источника, данный вопрос будет рассмотрен в октябре, чтобы обезопасить ситуацию, когда игрок получает удар по голове и рискует продолжить матч с сотрясением мозга.

Если у медиков есть подозрение на сотрясение, то у игрока может появиться возможность покинуть поле на десять минут для дополнительного обследования. Если с игроком все нормально, то он вернется на поле.

В эти десять минут команда не будет находиться в меньшинстве - главный тренер сможет выпустить на поле запасного футболиста. Стоит отметить, что такая практика применяется в регби.

УНИАН ранее сообщал, что ФИФА серьезно ужесточила наказание за расизм.