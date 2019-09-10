Предложил Зеленский: Украина будет претендовать на проведение юниорского ЧМ по футболу

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал поддержать инициативу украинской стороны.

Украина в будущем будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу.

Об этом рассказал главный тренер сборной U-20 Александр Петраков, передает unn.com.ua.

По его словам, "замахнуться" на проведение чемпионата мира предложил президент Украины Владимир Зеленский:

"Во время нашего награждения президент Зеленский сказал, а почему бы вам не замахнуться на чемпионат мира. Эту идею полностью поддержал Андрей Павелко. Поэтому мы попросили поддержки у Чеферина, чтобы он нас поддержал, нашу заявку в будущем на проведение футбольного чемпионата мира".

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Тренер предположил, что это будет ЧМ среди юниоров в возрасте до семнадцати лет:

"Я думаю, что это будет все-таки по U-17, 24 сборные. Когда это будет - не знаю, но он обещал поддержать нашу инициативу. Он не имеет права голоса, УЕФА, но ФИФА имеет право голоса".

"Для меня это было самым значимым моментом встречи с Чефериным в УАФ. Я бы очень хотел, чтобы мы провели этот чемпионат", - подытожил Петраков.

Напомним, в июне сборная Украины U-20 под руководством Петракова стала чемпионом мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Лукашенко заявил, что Беларусь могла бы провести Олимпиаду вместе с Украиной или Россией.