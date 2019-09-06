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Беларусь совместно с Украиной: Лукашенко сделал неожиданное заявление о проведении Олимпиады

15:44, 06 сентября 2019
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Александр Лукашенко / фото УНИАН

Слова президента Беларуси приводит belta.by.

"Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что у Украины и России есть объекты, которых не хватает Беларуси:

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"Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас национальный футбольный стадион построим, и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает".

Напомним, прошедшим летом Минск принимал вторые в истории Европейские игры.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Токио состоялась акция протеста против проведения Олимпиады-2020.

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Теги: #Украина#Беларусь#Лукашенко#Олимпиада