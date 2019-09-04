Литва - Украина: стало известно, кто будет судить матч отбора на Евро-2020

УЕФА назначил арбитров на ближайший матч сборной Украины.

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче квалификации чемпионата Европы-2020 между сборными Литвы и Украины.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, судить встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с 35-летним Ирфаном Пельто.

Помогать ему на линиях будут Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Четвертым арбитром назначен Драган Петрович.

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Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими клубами и только на юношеском уровне. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

Матч Литва - Украина пройдет в Вильнюсе 7 сентября.

Сборная Украины после четырех матчей набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы В. У Литвы - 1 очко в трех матчах и пятая строчка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко дополнительно вызвал в сборную Виктора Коваленко.