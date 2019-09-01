Шевченко вызвал в сборную Украины футболиста, который провел один матч в сезоне
13:32, 01 сентября 2019Футбол
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Виктор Коваленко дополнительно вызван в расположение национальной команды.
Виктор Коваленко пропустил начало сезона из-за травмы / фото: ФК Шахтер
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в лагерь национальной команды полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Коваленко присоединится к сборной, которая 2 сентября начнет подготовку к ближайшим играм.
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Отметим, что Коваленко травмировался в конце июля и пропустил старт сезона. В текущем сезоне он пока что выходил на поле только в одном матче - 25 августа против "Мариуполя".
Напомним, 7 июля Украине предстоит провести матч квалификации Евро-2019 против Литвы, а 10 июля "желто-синие" в товарищеской встрече сыграют с Нигерией.
Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко назвал полный состав сборной на ближайшие матчи.
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