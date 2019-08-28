Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 28 августа
23:56, 28 августа 2019Футбол
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Состоялись три ответных матча заключительного раунда отбора.
Аякс прошел киприотов / фото: twitter.com/afcajax
28 августа состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Амстердаме, Брюгге и Праге.
Результаты матчей
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"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Альварес, 43, Тадич, 80
"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (первый матч - 1:0)
Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти)
"Славия" (Чехия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0 (первый матч - 1:0)
Гол: Борил, 66
Таким образом, на групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.
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