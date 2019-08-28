Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 28 августа

Состоялись три ответных матча заключительного раунда отбора.

28 августа состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Амстердаме, Брюгге и Праге.

Результаты матчей

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"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти)

"Славия" (Чехия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Борил, 66

Таким образом, на групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.