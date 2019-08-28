цей матеріал доступний українською

Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 28 августа

23:56, 28 августа 2019
Футбол
124 0
Аякс прошел киприотов / фото: twitter.com/afcajax

Результаты матчей

Читайте такжеЛига чемпионов: где смотреть жеребьевку группового этапа

"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти)

"Славия" (Чехия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Борил, 66

Таким образом, на групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Лига чемпионов#Аякс