Сборная Украины проведет открытую тренировку в Киеве
12:17, 28 августа 2019Футбол
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Болельщики смогут посетить НСК "Олимпийский".
Сборная Украины встретится с болельщиками на Олимпийском / фото: УАФ
Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский" 2 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Facebook.
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Начало тренировки запланировано на 18:00. Желающие смогут сделать совместные фото с игроками команды Андрея Шевченко.
Шевченко уже определился с заявкой на ближайшие матчи. Украина сыграет против сборной Литвы 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Товарищеский матч с Нигерией состоится 10 сентября в Днепре.
Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.
УНИАН ранее сообщал, что рекордсмен сборной Украины Тимощук будет играть за российский футзальный клуб.
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