Ливерпуль - Челси: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Два английских клуба сразятся за евротрофей.

14 августа на "Водафон Арене" в Стамбуле пройдет матч на Суперкубок УЕФА между двумя английскими клубами - "Ливерпулем" и "Челси".

Начало матча - в 21.45.

В прямом эфире в Украине транслировать встречу будет телеканал "Футбол 1".

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Напомним, "Ливерпуль" сразится за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов, а "Челси" - как триумфатор Лиги Европы. Интересно, что в финальных матчах еврокубков "красные" и "синие" также побеждали английские клубы. "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма", а "Челси" - у "Арсенала".

На евроарене "Ливерпуль" и "Челси" в предыдущий раз встречались в 2009 году в 1/4 финале Лиги чемпионов. Тогда лондонцы прошли дальше по сумме двух встреч (3:1 и 4:4).

УНИАН ранее также сообщал о том, что 11-летний фанат форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха встретился со своим кумиром ценой травмы носа.