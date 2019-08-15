Ливерпуль - Челси - 2:2 (5:4): онлайн матча за Суперкубок УЕФА

Английские клубы сражались за трофей в Стамбуле.

14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле прошел матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Челси.

Суперкубок УЕФА

Ливерпуль - Челси - 2:2 (5:4 по пенальти)

Голы: Мане, 48, 95 - Жиру, 36, Жоржиньо, 100 (с пенальти)

Ливерпуль: Адриан, Робертсон (Александер-Арнолд, 91), Матип, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Хендерсон, Милнер (Вейналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Мане (Ориги, 102), Салах

Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Кристенсен (Томори, 84), Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Педро, Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74)

Онлайн-трансляция матча

"Ливерпуль" становится обладателем Суперкубка УЕФА-2019!

5:4 - Все! Адриан среагировал на удар Абрахама по центру.

5:4 - "Ливерпуль" забивает и пятый пенальти. Салах!

4:4 - Эмерсон забивает ударом по центру.

4:3 - Александер-Арнолд точен. Кепа вновь был близок к сэйву, но от его руки мяч влетел в сетку.

3:3 - Маунт забивает. Под перекладину вколотил мяч.

3:2 - Ориги! Кепа дотянулся до мяча, но удар все же не отразил.

2:2 - Баркли пробил и на силу, и в угол. Адриан не дотянулся.

2:1 - Фабиньо уверенно пробил низом. Кепа даже не стал прыгать.

1:1 - Жоржиньо без проблем забивает.

1:0 - Фирмино развел мяч и вратаря по разным углам.

Начинается серия пенальти!

120 - Овертайм завершен! 2:2! Будет серия пенальти.

117 - Баркли нанес довольно неприятный удар для Адриана из-за пределов штрафной - голкипер сумел лишь отбить мяч.

113 - Вспышка активности от "Челси". Адриан потащил классный удар Маунта! А следом Педро пробил рядом со штангой.

111 - Похоже, все идет к серии пенальти. Замедлились команды.

107 - Александер-Арнолд получил желтую карточку.

106 - Матч продолжается! Еще 15 минут.

105+2 - Первый экстра-тайм завершен - 2:2.

105 - Опасно! Абрахам в касание замыкал прострел справа - мяч разминулся с дальней штангой.

102 - У "красных" Ориги поменял Мане.

101 - Замена у "Челси". Баркли вышел вместо Ковачича.

100 - ГОООООООЛ! Жоржиньо реализовал пенальти - 2:2!

99 -Пенальти в ворота "Ливерпуля"! Адриан в штрафной сбил Абрахама!

98 - Момент! Ван Дейк максимально усложнил жизнь Абрахаму. который пытался выйти один на один. Форвард "Челси" все же сумел пробить, но Адриан среагировал.

95 - ГОООООООЛ! "Ливерпуль" выходит вперед - 2:1! Мане оформил дубль, в касание вколотив мяч в сетку после паса Фирмино.

92 - Кепа среагировал на дальний удар от Гомеса с рикошетом.

91 - Началось дополнительное время!

Александер-Арнолд поменял Робертсона в перерыве.

90+2- Второй тайм завершен! 1:1. Нас ждет овертайм.

90 - Зума пробил головой выше ворот после подачи углового.

85 - Хендерсон предупрежден у "Ливерпуля".

84 - Замена. Томори вышел вместо Кристенсена.

83 - Второй раз гол "Челси" в этой встрече отменен из-за офсайда. Маунт оказался в небольшом положении вне игры, прежде чем отправить мяч в сетку.

82 - Педро замыкал прострел Канте - ван Дейк вырос перед игроком "синих" и заблокировал удар.

80 - Салах пробил со штрафного - мяч попал в голову игроку "Челси", который стоял в стенке, и улетел на угловой.

79 - Первая желткая карточка в матче. Аспиликуэта толкнул Мане в спину. И перспективный штрафной для "Ливерпуля".

75 - Перекладина! После углового Кепа среагировал сперва на удар Салаха, а затем и на добивание от ван Дейка - голкипер перевел мяч в перекладину!"

74 - Двойная замена у "Челси". Абрахам вышел вместо Жиру, а Маунт поменял Пулишича.

69 - Довольно спокойно все на поле в последние минуты. Многовато стало ошибок.

65 - Педро увидел набегавшего в штрафную Пулишича, но удар американца заблокировали - мяч улетел на угловой.

64 - Вейналдум вышел на поле вместо Милнера.

60 - "Челси" удалось немного успокоить игру в последние минуты.

55 - Совсем немного точности не хватило опасному пасу Салаха, после которого Фирмино мог бы отправлять мяч в сетку.

52 - Кепа! Забрал мяч в руки после удара Милнера и рикошета!

51 - Довольно опасно развивалась атака "Челси", но Эмерсон от лицевой сделал не лучшую передачу.

50 - Мощнейший удар из-за пределов штрафной от Фабиньо, но немного не хватило ему точности.

48 - ГОООООООЛ! "Ливерпуль" сравнивает счет! После заброса в центр штрафной на Фирмино бразилец сделал скидку на Мане, а тот затолкал мяч в сетку, несмотря на попытки Кепы спасти команду.

46 - Начался второй тайм!

Замена в перерыве у "Ливерпуля": Фирмино поменял Окслейда-Чемберлена.

45+1 - Перерыв! "Челси" минимально лидирует.

45 - Ничем по-настоящему опасным до перерыва не удалось ответить "Ливерпулю", хотя "красные" активизировались.

40 - Еще раз забивает "Челси", но блестящий гол Пулишича отменен из-за офсайда еще в самом начале атаки. После VAR отменила гол Фраппар.

36 - ГООООООЛ! Все к этому шло! "Челси" наиграл на гол. Пулишич вывел на ворота Жиру, а тот переиграл Адриана - 0:1.

32 - Опасно! Педро тонко отдал в штрафную на ход Ковачичу, но Адриан бросился в ноги полузащитнику и спас свою команду.

30 - Еще один удар головой от "Ливерпуля" после подачи углового. Однако Мане попал в Матипа, после чего мяч снизил скорость, и голкиперу не составило труда завладеть им.

28 - Ван Дейк выиграл верховую борьбу после подачи углового, но не попал в створ.

25 - И вновь Жиру в центре внимания. Но француз и забрался в офсайд, и не переиграл в итоге Адриана.

24 - Жиру пробил через себя! Красиво, но неточно.

22 - Перекладина! "Челси" мог забивать! Педро пробивал с острого угла, но с близкого расстояния - мяч попал в каркас ворот и улетел в сторону.

В начале матча фанат выбежал на поле, как это было:

20 - Робертсон блестяще поставил корпус и не позволил Педро выскочить на ворота.

17 - "Челси" отвечает своей атакой. Но Жиру свой прорыв завершил сильно неточным ударом.

16 - Момент! Салах под углом на скорости вышел на ворота и пробивал низом - Кепа спас "Челси"!

14 - Мане нанес неточный удар после подачи углового.

11 - Педро приблизился к штрафной и довольно опасно пробивал в дальний, но мяч, отскочив от газона, пролетел мимо цели.

10- Зума принял на себя удар от Салаха. "Ливерпуль" активизировался.

9 - Фабиньо с острого угла скорее подавал, чем бил - мяч оказался в руках у Кепы.

6 - Мане пробивал через себя, мяч попал в соперника, в том числе в руку Кристенсена. Но Стефани Фраппар послушала видеоассистента, ей подсказали, что пенальти назначать не стоит.

5 - Пулишич оказался с мячом в штрафной, но ван Дейк оттеснил американца и не позволил ему нанести удар.

4 - "Челси" больше владеет мячом на старте матча. "Ливерпуль" уже с первых минут включает прессинг.

1 - Матч начался!

Предматчевые танцы в Стамбуле:

Трофей, за который сразятся команды

Команды вышли на разминку

Стефани Фраппар - первая в истории девушка-арбитр, которая будет судить матч за Суперкубок УЕФА.

Фанаты в Стамбуле заполняют арену:

Команды уже на стадионе

Фото из раздевалки "синих".

В раздевалке "Ливерпуля" команду ожидало напоминание о победе в ЛЧ.

A nice reminder in the dressing room 😍🏆 pic.twitter.com/tRppPacrbA — Liverpool FC (@LFC) 14 августа 2019 г.

Арена "Водафон Парк", на которой пройдет матч.

Ливерпуль - Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" и "Челси" сразятся за трофей в качестве победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Мерсисайдцы начали новый сезон с поражения в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Ман Сити". Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти "красные" проиграли - 4:5. В АПЛ "красные" стартовали с разгромной победы над "Норвичем" - 4:1.

Что касается "Челси", то летом у "синих" произошли серьезные изменения. Во-первых, команду покинул главный тренер Маурицио Сарри, а ему на смену пришел Фрэнк Лэмпард. Во-вторых, в "Реал" ушел лидер "Челси" Эден Азар, а в "Арсенал" - защитник Давид Луис. Кроме того, форвард Гонсало Игуаин вернулся в "Ювентус".

В новом сезоне команда Лэмпарда стартовала с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" - 0:4.

Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА