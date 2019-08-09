Нападающий Шахтера перешел в турецкий клуб (фото)

Ларри Кайоде покинул Украину.

Нападающий донецкого "Шахтера" Ларри Кайоде перешел в "Газишехир Газиантеп".

Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

"Горняки" отдали игрока в аренду до конца сезона. Стоит отметить, что "Газишехир" является новичком турецкой Суперлиги.

26-летний нигериец перешел в "Шахтер" в 2018 году из "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Кайоде провел в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Таким образом, в распоряжении дончан осталось трое форвардов - Жуниор Мораес, Даниил Сикан и Густаво Бланко Лещук.

УНИАН ранее сообщал, что "Ворскла" усилилась футболистом "Порту".