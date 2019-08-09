Нападающий Шахтера перешел в турецкий клуб (фото)
23:10, 09 августа 2019Футбол
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Ларри Кайоде покинул Украину.
Кайоде не смог закрепиться в основе Шахтера / фото: ФК Шахтер
Нападающий донецкого "Шахтера" Ларри Кайоде перешел в "Газишехир Газиантеп".
Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
"Горняки" отдали игрока в аренду до конца сезона. Стоит отметить, что "Газишехир" является новичком турецкой Суперлиги.
26-летний нигериец перешел в "Шахтер" в 2018 году из "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Кайоде провел в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Таким образом, в распоряжении дончан осталось трое форвардов - Жуниор Мораес, Даниил Сикан и Густаво Бланко Лещук.
УНИАН ранее сообщал, что "Ворскла" усилилась футболистом "Порту".
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