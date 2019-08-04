Шахтер легко разобрался с Карпатами во втором туре УПЛ

Дончане забили три гола в Харькове.

Состоялся очередной поединок второго тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал "Карпаты" и сумел победить со счетом 3:0.

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С первых минут "горняки" владели преимуществом, которое удалось реализовать перед перерывом. На 41-й минуте Алан Патрик вывел на ударную позицию Марлоса, который вторым касанием открыл счет.

На 45-й минуте Жуниор Мораес ударом в дальний угол завершил комбинацию "Шахтера". Точку на 64-й минуте поставил Исмаили, который замкнул передачу Марлоса.

"Горняки" добыли вторую подряд победу и возглавили турнирную таблицу. Аналогичное количество очков у "Динамо" и "Колоса".

"Шахтер" - "Карпаты" - 3:0

Голы: Марлос, 40, Мораес, 45, Исмаили, 63

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 82), Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 68), Марлос, Тайсон, Мораес (Сикан, 68)

"Карпаты": Пидкивка, Ковтун, Вербный, Вакуленко, Мартинс, Толочко (Якимец, 61), Кльоц, Дубинчак, Ди Франко (Войковиц, 79), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46)

Предупреждения: Алан Патрик - Ди Франко, Ковтун, Войковиц

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" разгромило "Львов".