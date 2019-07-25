"Очень хотел, но не сейчас": экс-футболист сборной Украины отказался стать тренером в российском клубе

У Андрея Воронина было предложение войти в тренерский штаб московского "Динамо".

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин отказался войти в тренерский штаб московского "Динамо" и стать ассистентом Дмитрия Хохлова.

О причинах своего решения Воронин рассказал в комментарии "Чемпионату".

"Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе", - сказал Воронин.

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Экс-футболист также заявил, что ему "очень хотелось бы" присоединиться к тренерскому штабу "Динамо":

"Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается".

Воронин также рассказал, что его, как одного из бывших капитанов московского "Динамо", приглашали на недавний домашний матч команды, однако он не приехал из-за болезни.

"Договорились, что в ближайшее время приеду на домашний матч", - сказал экс-нападающий.

Отметим, что на данный момент Воронин является тренером-селекционером сборной Украины.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер Юрий Вернидуб высказался о трансферах украинских футболистов в российские клубы.