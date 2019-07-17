"Должны понимать": известный тренер высказался о трансферах украинских футболистов в российские клубы

Юрий Вернидуб выразил мнение, что не все измеряется деньгами.

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к трансферам украинских футболистов в клубы из России.

Об этом Вернидуб сказал в интервью сайту Xsport.ua.

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"Сложно передать чувства. У нас из "Зари" тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном - короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально", - сказал Вернидуб.

"Но не все измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной", - добавил тренер.

Напомним, Вернидуб покинул "Зарю" после окончания прошлого сезона.

Как сообщал УНИАН, Вернидуб заявил, что не будет рассматривать предложения из России.