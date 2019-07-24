Запорожский Металлург заменил экс-участника УПЛ в Первой лиге (фото)

Определилась команда, которая займет место клуба "Арсенал-Киев".

Запорожский "Металлург" станет участником Первой лиги в сезоне-2018/19 вместо столичного клуба "Арсенал-Киев".

Об этом сообщила пресс-служба запорожцев.

В среду, 24 июля, в Доме футбола был рассмотрен данный вопрос и голосованием было принято решение включить состав участников Первой лиги "Металлург", который выступал во Второй лиге.

Ранее из-за финансовых и организационных проблем от участия в турнире отказался "Арсена-Киев", который выбыл из УПЛ.

"Металлург" выступал в элитном дивизионе чемпионата Украины с 1992-го по 2016 год с единственным вылетом перед сезоном-2011/12. В 2016-м клуб был ликвидирован и вновь создан, начав выступления в любительском первенстве.

УНИАН ранее сообщал, что украинская Премьер-лига утвердила расширение чемпионата со следующего сезона.