Украинская Премьер-лига утвердила расширение чемпионата со следующего сезона

Клубы все-таки поддержали формат, от которого изначально отказались.

Украинская Премьер-лига пересмотрела решение по поводу расширения чемпионата в ближайшие два года.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Представители клубов УПЛ на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата в сезоне 2020/21 до 14 клубов. Затем в следующем сезоне турнир может быть расширен до 16 участников.

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Таким образом, из Первой лиги по итогам сезона 2019/20 в элитный дивизион напрямую выйдут команды, занявшие первые два места. Между 12-й командой УПЛ и третьим местом Первой лиги будут проведены два матча плей-офф.

Изначально планировалось, что резкое расширение турнира состоится только в сезоне-2021/22, когда количество команд увеличится до 16-ти.

Украинская Премьер-лига существует в формате 12 клубов с 2016 года, когда произошло сокращение на двух участников. Команды проводят два круга, после чего формируются две "шестерки". Первая борется за титул и зону еврокубков, а вторая — за выживание.

Ранее УНИАН сообщал, что стали известны формат и даты проведения Кубка Украины-2019/20.