"Forza Atalanta": украинец Малиновский прилетел в Италию для оформления трансфера (фото)
20:44, 14 июля 2019Футбол
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Украинский хавбек близок к переходу в клуб Серии А.
Руслан Малиновский покинет Бельгию / фото: krcgenk.be
Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский был замечен в аэропорту Милана.
Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио привел слова футболиста, который близок к переходу в "Аталанту".
"Я счастлив, но пока мне приходится молчать. Я намерен подписать контракт, а затем буду говорить. Forza Atalanta", - заявил Руслан.
Малиновский уже в Италии / фото: gianlucadimarzio.com
Ожидается, что встреча полузащитника с руководством клуба Серии А состоится в понедельник. Сумма трансфера украинца составит 13,7 миллиона евро.
Как сообщал УНИАН, Малиновский заявил, что "Генк" искажает его слова.
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