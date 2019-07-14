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"Forza Atalanta": украинец Малиновский прилетел в Италию для оформления трансфера (фото)

20:44, 14 июля 2019
Футбол
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Руслан Малиновский покинет Бельгию / фото: krcgenk.be

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио привел слова футболиста, который близок к переходу в "Аталанту".

"Я счастлив, но пока мне приходится молчать. Я намерен подписать контракт, а затем буду говорить. Forza Atalanta", - заявил Руслан.

Малиновский уже в Италии / фото: gianlucadimarzio.com

Ожидается, что встреча полузащитника с руководством клуба Серии А состоится в понедельник. Сумма трансфера украинца составит 13,7 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, Малиновский заявил, что "Генк" искажает его слова.

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Теги: #футбол#Генк#трансферы#Руслан Малиновский#Аталанта