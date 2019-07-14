"Forza Atalanta": украинец Малиновский прилетел в Италию для оформления трансфера (фото)

Украинский хавбек близок к переходу в клуб Серии А.

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский был замечен в аэропорту Милана.

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио привел слова футболиста, который близок к переходу в "Аталанту".

"Я счастлив, но пока мне приходится молчать. Я намерен подписать контракт, а затем буду говорить. Forza Atalanta", - заявил Руслан.

Ожидается, что встреча полузащитника с руководством клуба Серии А состоится в понедельник. Сумма трансфера украинца составит 13,7 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, Малиновский заявил, что "Генк" искажает его слова.