Динамо сыграло вничью с румынской командой в товарищеском матче (видео)

Киевляне провели второй контрольный матч в летнее межсезонье.

Киевское "Динамо" провело второй матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Александра Хацкевича был представитель чемпионата Румынии "Ботошани".

Поединок состоялся в Австрии, где киевляне проводят тренировочный сбор. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Украинцы пропустили на 43-й минуте, когда Андриевский ошибся в защите, Голофка перехватил мяч и отдал голевой пас на Ашковски, который расстрелял ворота. Динамовцы сравняли счет на 63-й минуте, когда Цитаишвили навесил на Русина, который совершил скидку на Вербича - словенец разобрался с голкипером.

"Динамо" - "Ботошани" (Румыния) - 1:1

Голы: Ашковски, 43) - Вербич, 63

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Шабанов, 46), Кадар (Алибеков, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Кендзера (Гармаш, 46), Кадири (Бурда, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67), де Пена (Вербич, 46), Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46).

Уже завтра, 5 июля, подопечные Хацкевича сыграют еще один контрольный поединок - на этот раз против австрийского "Ваккера". Начало - в 19:00.

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