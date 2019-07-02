Футболист Динамо вошел в топ-100 юных талантов мира
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко был включен в рейтинг трехсот топ-футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии Football Talent.
Миколенко занял в рейтинге, который был опубликован в Twitter, 90-е место.
Возглавил рейтинг один из самых дорогих футболистов мира француз Килиан Мбаппе. В тройку также вошли англичанин Джейдон Санчо и немец Кай Хаверц.
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Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)
2. Джейсон Санчо ("Боруссия" Д)
3. Кай Хаверц ("Байер")
4. Жоао Фелиш ("Бенфика")
5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
6. Маттейс де Лигт ("Аякс")
7. Эдер Милитао ("Реал")
8. Ибрагим Конате (РБ "Лейпциг")
9. Деклан Райс ("Вест Хэм")
10. Родриго ("Сантос")
В 300 лучших попали еще два украинца: полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко (241-я позиция) и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга (255-я).
УНИАН ранее также сообщал о том, что британский спортивный журнал назвал лучших игроков и тренера прошлого сезона УПЛ.