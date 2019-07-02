Футболист Динамо вошел в топ-100 юных талантов мира

Виталий Миколенко - в числе лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко был включен в рейтинг трехсот топ-футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии Football Talent.

Миколенко занял в рейтинге, который был опубликован в Twitter, 90-е место.

Возглавил рейтинг один из самых дорогих футболистов мира француз Килиан Мбаппе. В тройку также вошли англичанин Джейдон Санчо и немец Кай Хаверц.

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Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Джейсон Санчо ("Боруссия" Д)

3. Кай Хаверц ("Байер")

4. Жоао Фелиш ("Бенфика")

5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

6. Маттейс де Лигт ("Аякс")

7. Эдер Милитао ("Реал")

8. Ибрагим Конате (РБ "Лейпциг")

9. Деклан Райс ("Вест Хэм")

10. Родриго ("Сантос")

В 300 лучших попали еще два украинца: полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко (241-я позиция) и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга (255-я).

УНИАН ранее также сообщал о том, что британский спортивный журнал назвал лучших игроков и тренера прошлого сезона УПЛ.